Trump contraataca. Mutarea prin care vrea sa-i reduca la tacere pe republicanii care intentioneaza sa-l excluda din partid

Trump, care urmareste atent presa conservatoare, s-a dezlantuit intr-o declaratie ampla; el a deplans la inceput pozitia conducerii Wall Street Journal, care a publicat saptamana aceasta un articol in care argumenta ca multi candidati republicani vor pierde in continuare alegerile daca singurul lor atu este loialitatea fata de fostul lider."Lupta pentru RINOS, care au lovit atat de rau Partidul Republican", a spus Trump despre consiliul editorial al ziarului, folosind un acronim pentru Republicans In Name Only (Republicani doar cu numele) folosit cu sens dispretuitor fata de parlamentarii moderati. "Asta fac si asta vor face. Din fericire, nimanui nu-i mai pasa prea mult despre editorialul din Wall Street Journal. Si-au pierdut credibilitatea".CITESTE SI: Donald Trump se va proclama drept viitorul republicanilor si isi va relua atacurile asupra lui Joe Biden In timpul mandatului lui Trump la Casa Alba , consiliul criticat acum a fost una din sursele importante de continut favorabil pentru presedinte, pana cand acesta a fost acuzat de incitare la protestele din 6 ianuarie, in cursul carora manifestantii au ocupat Capitoliul din Washington , sediul Congresului Statelor Unite. In acel moment, publicatia si-a schimbat atitudinea si i-a cerut lui Trump sa demisioneze.De la ziar, fostul presedinte a schimbat directia si a incercat sa dea vina pe altii pentru infrangerile republicanilor in alegeri, sustinand ca nu el, ci parlamentari precum McConnell sunt raspunzatori. Trump a sustinut ca partidul a pierdut in ianuarie doua voturi pentru Senat in statul Georgia deoarece McConnell a refuzat sa permita plata unor ajutoare a cate 2000 de dolari pentru majoritatea americanilor, in cadrul masurilor de relansare a economiei afectate de epidemia de coronavirus."Acest ultim punct a fost folosit impotriva senatorilor nostri, iar cei 2000 de dolari vor fi aprobati oricum de democratii care au cumparat alegerile din Georgia - iar McConnell i-a lasat!", a spus fostul presedinte. "Si mai stupid, Comitetul Senatorial National Republican a cheltuit milioane de dolari pe reclame TV ineficiente in care vedeta era Mitch McConnell, cel mai nepopular politician din tara", a adaugat Trump.Un purtator de cuvant al lui McConnell nu a raspuns solicitarii de a comenta, mentioneaza dpa.Dupa ce si-a incheiat mandatul si a fost inculpat a doua oara - situatie fara precedent pentru un presedinte american - Trump si-a concentrat o mare parte din energia politica pentru denigrarea membrilor propriului partid care s-au dezis de el dupa revolta de la Capitoliu.Lideri ca McConnell sunt ingrijorati de atacurile din interiorul Partidului Republican, deoarece se tem de ruperea formatiunii si pierderea altor alegeri in viitor, apreciaza dpa.Lui Trump nu pare insa ca i-ar pasa: el si-a declarat sprijinul pentru mai multi contracandidati radicali impotriva republicanilor consacrati la alegerile din 2022, la jumatatea mandatului prezidential. La Conferinta pentru Actiune Politica Conservatoare desfasurata in Florida la sfarsitul saptamanii trecute, el a sugerat ca toti parlamentarii republicani care au votat pentru condamnarea sa in Congres ar trebui exclusi din partid. "Scapati de ei, de toti", le-a cerut republicanilor fostul presedinte.