Trump spune ca serviciile secrete americane "nu au gasit credibila" informatia despre prime platite de Moscova insurgentilor talibani

Ziare.

com

'Serviciile tocmai mi-au comunicat ca nu au gasit credibila aceasta informatie si, prin urmare, nu mi-au raportat-o nici mie, nici @VP' (vicepresedintelui Mike Pence - n.r.), a scris Trump duminica seara intr-o postare pe Twitter 'Nimeni nu m-a informat si nu mi-a spus nimic si nici (vicepresedintelui Mike) @VP Pence sau sefului de personal (al Casei Albe) @Mark Meadows despre asa-zisele atacuri asupra trupelor noastre din Afganistan de catre rusi', a scris presedintele pe Twitter in noaptea de duminica spre luni.'Toata lumea dezminte aceasta si nu au fost multe atacuri impotriva noastra', adauga Trump, criticand inca o data 'media mincinoase'.Publicatia The New York Times, urmata de Washington Post si The Wall Street Journal, a relatat ca agenti rusi ar fi distribuit discret bani unor combatanti 'apropiati de talibani' pentru a ucide soldati americani si din cadrul NATO in Afganistan.Aceste informatii au fost transmise presedintelui Trump, iar Consiliul de Securitate Nationala al Casei Albe a discutat la sfarsitul lunii martie fara ca vreo reactie sa fie decisa, au adaugat ziarele mentionate, citand surse anonime din cadrul serviciilor de informatii americane. Rusia si talibanii au dezmintit in bloc aceste informatii. Casa Alba a negat, la randul sau, ca presedintele sau vicepresedintele ar fi fost informati cu privire la aceasta. Noul director al Serviciilor Nationale de Informatii ale SUA (DNI), John Ratcliffe, s-a limitat de asemenea sa dezminta ca executivul ar fi fost la curent.Dar aceste dezmintiri nu au pus capat polemicii. Indiferent daca Donald Trump 'a fost informat sau nu, administratia sa stia', a apreciat sefa democratilor din Congres, Nancy Pelosi, in opinia careia presedintele 'ii linge cizmele' omologului sau rus Vladimir Putin