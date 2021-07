Tulpina Delta, din ce in ce mai agresiva. Ea a devenit deja dominanta in SUA

CDC estimeaza ca tulpina Delta a devenit dominanta in SUA in cele doua saptamani de pana la 3 iulie, 51,7% din cazuri avand legatura cu aceasta varianta identificata prima data in India Proportia de cazuri avand legatura cu varianta Alpha, care a fost identificata prima data in Marea Britanie si care a fost dominanta pana acum in SUA, a scazut la 28,7%. Tulpina Delta , care devine dominanta in multe tari, se transmite mai rapid decat variantele anterioare de coronavirus si poate cauza o imbolnavire mai grava. Acum a fost descoperita in toate statele americane, potrivit unor oficiali din sanatate.Marti, presedintele american Joe Biden i-a indemnat pe americanii care nu s-au vaccinat inca impotriva COVID-19 sa inceapa sa o faca pentru a se proteja impotriva acestei noi variante extrem de contagioase.Pana acum, datele preliminare au aratat ca vaccinurile Pfizer, AstraZeneca si Moderna protejeaza in mare masura impotriva tulpinii Delta , insa concentratia de anticorpi care neutralizeaza virusul este mai redusa.