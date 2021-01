Turcia este pregatita sa-si "normalizeze" relatia cu Franta. Intre cele doua state au existat dezacorduri cu privire la Siria

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan isi exprima speranta, la inceputul lui decembrie, ca Franta "sa se debaraseze cat mai repede" de omologul sau francez Emmanuel Macron , relateaza AFP."Daca Franta este sincera, Turcia este pregatita sa-si normalizeze relatia cu Franta", a declarat Mevlut Cavusoglu intr-o conferinta de presa, joi, in urma unei reuniuni cu omologul sau portughez Augusto Santos Silva, a carui tara tocmai a preluat presedintia semestriala a Consiului European.Relatiile intre Turcia si Franta s-au degradat treptat, incepand de anul trecut, din cauza unor dezacorduri cu privire la Siria , Libia, estul Marii Mediterane, iar recent din cauza conflictului armat intre Azerbaidjan si Armenia in Nagorno Karabah.Aceste tensiuni au fost exacerbate in octombrie, cand presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a pus la indoiala "sanatatea mentala" a presedintelui francez Emmanuel Macron, pe care l-a acuzat de faptul ca poarta o "campanie a urii" fata de islam, dupa ce a aparat dreptul caricaturizarii profetului Mahomed si din cauza discursului acestuia impotriva "separatismului" islamist in Franta."Pana la urma am purtat o discutie la telefon constructiva cu omologul meu Jean-Yves Le Drian si ne-am pus de acod sa lucram impreuna la foaie de drum pentru a ne normaliza relatiile", a anuntat Cavusoglu.Seful diplomatiei turce a apreciat ca relatia tarii sale cu intreaga Uniune Euroeana (UE) ar putea beneficia de o "atmosfera mai buna" in urma ultimului summit european din decembrie, cand Cei 27 au decis sa impuna sanctiuni tintite Turciei din cauza activitatilor acesteia in estul Marii Mediterane.Citeste si: