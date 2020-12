Turcia incalca o decizie CEDO. Motivul gasit de Tribunalul Ankara

CEDO a condamnat marti Turcia pentru plasarea si mentinerea in detentie din 2016 a liderului pro-kurd Selahattin Demirtas, cerand eliberarea 'imediata' a acestuia. Curtea a constatat mai multe incalcari ale Conventiei (europene a drepturilor omului) si a ordonat eliberarea imediata' a lui Demirtas, se arata in comunicatul CEDO, care a judecat acest dosar in cea mai inalta instanta a sa, Marea Camera. In total, decizia Curtii a indicat nu mai putin de cinci incalcari ale Conventiei, referitoare mai ales la 'libertatea de exprimare', la 'libertate si siguranta', la 'alegeri libere'.Ex-deputat, fost candidat la presedintie si unul din principalii rivali ai lui Recep Tayyip Erdogan, Selahattin Demirtas se afla in detentie de la arestarea sa in noiembrie 2016, la cateva luni de la puciul esuat din iulie impotriva presedintelui turc. Acuzat de ' terorism ' de catre regim, Demirtas, fost co-presedinte al Partidului Democrat Popular (HDP, pro-kurd), risca pana la 142 ani de inchisoare.Tribunalul de la Ankara a decis ca Demirtas trebuie sa ramana in spatele gratiilor, invocand lipsa unei traduceri in limba turca a verdictului CEDO, potrivit Anadolu. Tribunalul a subliniat ca asteapta inca de la Ministerul de Justitie al Turciei sa trimita a traducere in turca a deciziei CEDO.Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a condamnat vehement miercuri decizia CEDO. "Aceasta este o decizie totalmente politica (...) A cere eliberarea celui care este responsabil de moartea a 39 de concetateni ai nostri demonstreaza o politica cu duble standarde, aceasta este ipocrizie", a declarat Erdogan, cu referire la violente manifestatii ce s-au soldat cu zeci de morti in 2014 in sud-estul Turciei. Autoritatile turce atribuie responsabilitatea pentru aceste morti liderilor HDP.Turcia este membra a Consiliului Europei, iar statele membre trebuie sa se conformeze deciziilor CEDO.CITESTE SI: