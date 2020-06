Turcia: Seism de 5,7 grade. Trei raniti

Ziare.

Prabusirea a trei turnuri de observatie a provocat ranirea a trei membri ai serviciilor de securitate, potrivit biroului guvernatorului local, care confirma ca cel putin deocamdata nu s-au inregistrat decese. Acesta a mai mentionat ca epicentrul cutremurului, care a survenit la ora 14:24 GMT, este in zona satului Kaynarpinar. Turcia se afla intr-o zona cu o intensa activitate seismica. Circa 40 de persoane au murit in luna ianuarie in urma unui seism de 6,8 grade survenit in provincia estica Elazig.