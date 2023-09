Turcia: Trei turisti au murit electrocutati

Trei persoane au murit electrocutate si doua au fost ranite in timpul unei petreceri cu spuma de la un hotel de lux din Antalya, in sudul Turciei.

Astfel, un rus, un israelian si un turc si-au pierdut viata dupa ce un scurt circuit s-a declansat la aparatul de fabricat spuma. Persoanele ranite au fost internate de urgenta, transmite Realitatea Tv.

Petrecerile cu spuma sunt foarte populare in hotelurile de pe litoralul turcesc al Marii Mediterane, unde milioane de turisti isi petrec concediile in fiecare an.