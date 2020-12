Turcia va importa un vaccin din China si afirma ca are o eficienta de 91,25%

Autoritatile turce afirma ca au constatat un asemenea grad de eficienta inainte de sfarsitul fazei 3 a testelor clinice ale vaccinului CoronaVac realizate pe 7.371 de voluntari in Turcia.Este vorba despre rezultate preliminare, testele din faza 3 a vaccinului fiind in curs de desfasurare in Turcia.In ciuda absentei rezultatelor oficiale, precum si a studiilor publicate de producatorul chinez, suscitand critici cu privire la lipsa de transparenta, autoritatile de la Ankara au facut un anunt oficial."Suntem convinsi acum ca acest vaccin este eficient si sigur pentru populatia Turciei", a declarat ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca.Constituind "o premiera mondiala", aceste date ar putea servi ca baza in vederea unei eventuale autorizari a CoronaVac, a adaugat ministrul.Prima livrare a vaccinului produs de laboratorul Sinovac urmeaza sa fie expediata duminica spre Turcia care trebuie sa primeasca initial trei milioane de doze, cu o optiune pentru alte 50 de milioane.Pe langa acest vaccin, Turcia va semna in urmatoarele zile un contract cu laboratorul german BioNTech pentru 4,5 milioane de doze, cu o optiune de alte 30 de milioane de doze ale vaccinului produs in colaborare Pfizer.Dupa cum a afirmat Fahrettin Koca, odata ce va fi demarata campania de vaccinare, Turcia, tara cu 83 de milioane de locuitori, "va fi in masura sa vaccineze 1,5 milioane, chiar doua milioane de persoane zilnic".In prima transa a acestei campanii a carei data urmeaza sa fie stabilita, vor fi vaccinate circa noua milioane de persoane, printre care personalul medical si categoriile cele mai vulnerabile, potrivit demnitarului de la Ankara.Turcia a inregistrat peste doua milioane de cazuri de COVID-19, dintre care mai mult de 19.000 au fost mortale.