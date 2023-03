Un nou scandal se anunta in lumea musulmana, dupa ce, in scurt timp, autoritatile religioase turce vor incheia o ampla revizuire a faptelor si invataturilor profetului Mahomed, relateaza Financial Times.

De-a lungul a trei ani, expertii turci au reinterpretat hadith (n.r. ansamblu de traditii privind faptele si invataturile profetului Mahomed si ale insotitorilor lui) pentru a modifica, in special, elementele care justifica oprimarea femeilor in legea islamica.

