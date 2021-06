Turismul in revenire. Pietele dominate de turistii care calatoresc intern, precum China si SUA, se vor recupera mai rapid

"SUA ne arata calea revenirii, cu rate de vaccinare ridicate si lockdown-uri mai relaxate. Cheltuielile consumatorilor americani raportate la anul trecut sunt conduse de companiile aeriene (+1.300%), inchirieri auto (+390%), hoteluri (+340%) si croaziere (+51%), depasind recuperarea provenita din cheltuielile de consum per ansamblu, de 34%. Pietele dominate de turistii care calatoresc intern, precum China si SUA, se vor recupera mai rapid, in timp ce pietele cu turism international ridicat si rate scazute de vaccinare, cum ar fi Coreea si Africa de Sud, vor ramane probabil in urma", spune Ben Laidler, analist eToro pentru piete globale.Turismul este una dintre cele mai mari industrii la nivel global, cu o valoare de 9 trilioane de dolari, adica 10,4% din PIB-ul mondial de dinainte de criza. Este un sector decimat de criza Covid si care a scazut cu -49% anul trecut, avand o scadere de -3,7% din PIB-ul global."Revenirea este determinata de calatoriile interne in tarile cu o mare parte din populatie vaccinata. Acest trend se va raspandi treptat la nivel global si, in cele din urma, va include turismul international, ultimul care isi va reveni. Revenirea abia incepe, cu rate de vaccinare de 10% la nivel global si indicii de lockdown la peste 50 (fata de nivelul pre-criza 0). Exemplul din SUA ne arata care sunt sectoarele care conduc: companiile aeriene, inchirierile auto si hotelurile", spune el.Cheltuielile pentru petrecerea timpului liber reprezinta 80% din totalul cheltuielilor pentru turism, restul fiind reprezentate de calatoriile de afaceri. In timp ce turismul intern reprezinta 70% din cheltuieli, restul este adus de turismul international. Acesta din urma a fost afectat in special, cu scaderi de -70% anul trecut fata de "numai" -45% in turismul intern.Tarile mari cu expunere turistica sunt Mexic , Spania, Italia si China. Unele piete mai mici au expunere si mai mare, turismul din Macao, Aruba si Maldive reprezentand peste 70% din PIB. Cele mai expuse tari la o revenire lenta in ce priveste calatoriile internationale sunt Spania, Turcia , Franta si Africa de Sud.Ben Laidler, strategul eToro's pentru pietele globale, are peste 25 de ani de experienta in investitii pe pietele de capital la nivel global, detinand roluri la companii de top cum ar fi Rothschild, UBS , JP Morgan si HSBC . Este absolvent al London School of Economics (LSE) si al Universitatii Cambridge, asociat al Institutului de Management si Cercetare a Investitiilor (IIMR) si un comentator obisnuit al pietelor financiare globale.eToro a fost fondata in 2007 cu misiunea de a deschide pietele globale pentru ca toti cei interesati sa poata tranzactiona si investi intr-un mod simplu si transparent. Platforma eToro permite tuturor sa investeasca in activele pe care si le doresc, de la actiuni la marfuri pana la active cripto. Este o comunitate globala cu peste 20 milioane de utilizatori inregistrati.