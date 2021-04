Cand vor putea intra turistii in Israel. Autoritatile din tara sfanta se contrazic

In acelasi timp, Ministerul Sanatatii a reactionat imediat si a sugerat ca deschiderea sezonului turistic ar trebui amanata cu o luna, transmite Reuters.Aceste semnale amestecate sugereaza presiunile diferite la care sunt supusi ministri, care pe de o parte vor sa ofere un impuls economiei, dar pe de alta parte vor sa protejeze tara de variantele de coronavirus din strainatate, dupa succesul campaniei de vaccinare din Israel.Ministrul Turismului, Orit Farkash-Hacohen, a spus ca Israelul va incepe sa primeasca mici grupuri de turisti vaccinati din 23 mai, dupa care va majora cota pe parcursul urmatoarelor saptamani, urmand ca incepand din iulie sa permita si accesul turistilor care calatoresc individual.Imediat, Ministerul Sanatatii a dat publicitatii un comunicat in care recomanda o amanare, cel putin pana in luna iunie, "avand in vedere situatii mortalitatii la nivel global si descoperirea de noi tulpine", care ar putea fi rezistente la vaccinuri. De asemenea, Ministerul Sanatatii a cerut interzicerea accesului vizitatorilor din India si alte sase tari care se confrunta cu o crestere exploziva a infectiilor cu coronavirus.Ministrii Turismului si Sanatatii fac parte din partide rivale care sunt membre ale aceleasi largi coalitii. Astfel de diferente publice cu privire la politicile publice nu sunt neobisnuite in Israel.Planul Ministerului Turismului prevede ca turistii vaccinati trebuie sa arate un test PCR negativ inainte de a se urca in avion si sa fie supusi la un nou test la sosirea in Israel pentru a dovedi ca au anticorpi COVID-19. Testele de anticorpi ofera rezultate rapide si ar urma sa fie disponibile incepand de saptamana viitoare.Copiii cu varsta de pana la 16 ani, care sunt exclusi de la vaccinare atat in Israel cat si in alte tari, nu vor putea intra in Israel chiar daca sunt insotiti de adulti vaccinati, ceea ce inseamna ca nu vor fi posibilele vizitele unei intregi familii. Israelul, tara care a vaccinat mai mult de jumatate din populatia sa , poarta discutii cu mai multe state pentru infiintarea asa-numitelor "coridoare" de calatorii, prin recunoastere a reciproca a certificatelor de vaccinare.Ministrul Turismului a subliniat ca Israelul este interesat sa atraga in special vizitatori din Dubai, Marea Britanie si SUA, tari care au programe avansate de vaccinare. De asemenea, Farkash-Hacohen a mai spus ca Israelul va relua plata unor subventii de 60 de euro pentru fiecare persoana catre companiile aeriene, pentru a le incuraja sa reintroduca zborurile spre Eilat, o statiune turistica de la Marea Rosie.