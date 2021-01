Twitter a suspendat contul unui parlamentar francez care s-a dat drept Donald Trump si a trimis mesaje in numele sau

La cateva ore dupa ce Twitter a anuntat suspendarea permanenta a contului lui Donald Trump, numele si fotografia contului verificat al lui Son-Forget au fost inlocuite cu cele ale presedintelui american, scrie Politico. Una dintre postarile false de pe contul care il imita pe cel al lui Trump continea doar cuvantul "AJUTOR".Aceasta nu este prima data cand parlamentarul nascut in Coreea de Sud, care reprezinta cetatenii francezi din Elvetia si Liechtenstein in Adunarea Nationala, are probleme datorita imitarii unui politician pe Twitter.In aprilie 2020 contul lui Son-Forget a fost modificat in mod similar pentru a arata ca al presedintelui francez Emmanuel Macron Timp de mai multe ore contul a fost folosit pentru a publica mai multe mesaje, inclusiv unul in care "Macron" parea sa se pronunte complet de acord cu declaratiile presedintelui american despre rolul Chinei in raspandirea coronavirusului.Son-Forget a pretins ulterior ca telefonul si contul i-au fost sparte de hackeri.Citeste si: