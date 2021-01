Masuri anti-pandemie in Ucraina. Se inchid scolile si restaurantele si introduce un lockdown mai strict

Numarul infectiilor cu coronavirus din Ucraina a inceput sa creasca din nou in luna septembrie si se mentin la un nivel relativ ridicat. Autoritatile ucrainene au inregistrat peste 1 milion de infectii cu coronavirus si 19.588 de decese au fost puse pe seama virusului pana la data de 8 ianuarie, transmite Reuters.Guvernul de la Kiev a decis intrarea in acest nou lockdown inca de la inceputul lunii decembrie, cand Ucraina inregistra in jur de 12.000 - 14.000 de infectari pe zi.Noile masuri, ce includ si interzicerea adunarilor, sunt impuse pana la data de 24 ianuarie.In pofida apelurilor pentru restrangerea masurilor de lockdown sau chiar pentru renuntarea la aceasta strategie, presedintele Volodimir Zelenski si ministrul sanatatii Maksim Stepanov au anuntat ca este nevoie urgent de astfel de restrictii."Prin introducerea unei carantine mai stricte, incepand de maine, vom evita o mare crestere a numarului pacientilor cu Covid-19 dar si cu gripa sezoniera obisnuita. Astfel, vom reduce presiunea asupra spitalelor pentru ca aceleasi institutii ii trateaza pe toti pacientii cu aceste boli", a declarat ministrul Stepanov.Citeste si: