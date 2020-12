UE, pregatita sa sanctioneze Turcia din cauza "unor acte unilaterale si unei retorici ostile"

"Noi am intins o mana Turciei in octombrie, iar evaluarea noastra este negativa si constatam o continuare a unor acte unilaterale si unei retorici ostile. Vom avea o dezbatere in cadrul summitului european de la 10 decembrie si suntem pregatiti sa folosim mijloacele de care dispunem" in vederea sanctionarii acestei situatii, a anuntat el intr-o conferinta de presa."Cred ca jocul de-a soarecele si pisica trebuie sa inceteze", a avertizat el.UE s-a declarat deschisa, in octombrie, fata de Ankara, pe care a ameninatat-o totodata cu sanctiuni, in cazul in care Turcia nu-si inceteaza actiunile - deja condamnate de UE.Ea a decis sa examineze situatia in summitul din decembrie."Daca Ankara isi continua actiunile ilegale, noi vom folosi toate instrumentele pe care le avem la dispozitie", ameninta presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen la summitul european din octombrie.Bruxellesul a fost insarcinat sa elaboreze sanctiuni economice si ca acestea sa fie pregatite "sa fie folosite imediat", precza ea atunci."Noi am intins o mana, dar am vazut raspunsul Ankarei", a deplans Michel vineri.Comportamentul agresiv al Ankarei si politica sa a faptului implinit in mai multe crize regionale - mai ales in Libia si in Nagorno Karabah - au fost condamnate marti de catre secretarul de Stat american in exercitiu Mike Pompeo, in cadrul ultimei reuniuni NATO la care a participat impreuna cu omologii sai din Alianta.Turcia, un stat membru NATO, a fost indemnata de catre Statele Unite "sa revina la un compotament de aliat".In UE este necesara unanimitatea in vederea impunerii unor sanctiuni.Insa Germania a blocat, pana in prezent, adoptarea oricaror sanctiuni, in speranta ajungerii la un acord in vederea "dezvoltarii unei relatii cu adevarat constructive cu Tuircia"."Se vor lua decizii la summitul european, insa amploarea lor nu a fost inca decisa", au dat asigurari, pentru AFP, mai multi oficiali europeni."Este necesar sa vedem ce pozitie vor adopta Germania si Polonia ", a subliniat un ministru.