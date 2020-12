UE renunta la 25% din cota sa de pescuit in apele britanice. Peste 5 ani urmeaza noi negocieri

Belgia e cea mai dependenta

Detaliile referitoare la speciile si zonele afectate de acest procentaj nu au fost insa stabilite, a adaugat oficialul. Dupa perioada de tranzitie de cinci ani si jumatate, accesul flotelor europene in apele britanice va fi renegociat anual. De asemenea, pescarii din UE isi vor pastra, pana in 2026, accesul garantat la zonele de pescuit situate intre sase si 12 mile marine de coastele britanice, in apele teritoriale, unde se duceau in mod traditional sa pescuiasca.Capturile realizate de pescarii din UE in apele britanice reprezinta aproximativ 650 de milioane de euro in fiecare an. Flotele din opt state membre UE sunt responsabile pentru 40% din valoarea capturilor efectuate in zona economica exclusiva britanica, potrivit unui raport al Parlamentului European. Norvegia este si ea prezenta.Aproximativ un sfert din capturile franceze in termeni de volum si aproximativ 20% in termeni de valoare provin din apele britanice. Dependenta este si mai mare pentru Belgia (50% din valoarea capturilor), Irlanda (35%), Danemarca (30%) si Olanda (28%). Spania, Germania si Suedia sunt si ele vizate, dar intr-o proportie mai mica.Regatul Unit si Uniunea Europeana au ajuns joi la un acord privind relatiile comerciale post-Brexit, cu doar cateva zile inainte ca Londra sa iasa din piata unica a UE. Incheierea acordului are loc dupa luni de blocaj, insa miercuri s-a anuntat ca o intelegere este iminenta. Cel mai indelungat punct de disputa a fost problema pescuitului.Marea Britanie a parasit oficial UE la sfarsitul lui ianuarie, dar a ramas membra a pietei interne a UE si a uniunii vamale pana la incheierea perioadei de tranzitie, la sfarsitul anului.In absenta oricarui acord, taxe vamale mari si alte bariere comerciale s-ar fi aplicat, riscand sa afecteze serios economia si lanturile de distributie.CITESTE SI: