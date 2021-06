UE impune Belarusului sanctiuni in sapte sectoare economice, dupa deturnarea avionului Ryanair

Aceasta consolidare vizeaza sa sanctioneze deturnarea unui avion de linie al companie irlandeze low-cost Ryanair in vederea arestarii jurnalistului Roman Protasevici si reprimarea opozitiei."Acest lucru nu se intampla in fiecare zi, insa UE este pe aceeasi linie. Am stabilit linia la summitul european, iar azi (luni) am inscris", a declarat AFP seful diplomatiei Luxemburgului, Jean Asselborn."Avem sanctiuni care vizeaza persoane. Iar acum avem sanctiuni in sapte sectoare economice, de la armament, la tutun si la ingrasaminte, adica potasiu", a precizat el."Aceste masuri vor afecta in mod masiv Belarusul si veniturile statului si, astfel, fondurile de care depind Lukasenko si regimul sau", a subliniat ministrul german de Externe Heiko Maas."Azi (luni) va exista o decizie unanima", dadea asigurari inainte de reuniune ministrul austriac de Externe Alexander Schallenberg.Ministrii confirma luni acordul politic la care au ajuns vineri capitalele cu privire la sectoarele economice vizate, iar acte juridice urmeaza sa fie finalizate in Consiliul European prevazut la 24-25 iunie, "daca totul merge bine", a declarat un diplomat implicat in negocieri.Ei isi pun totodata "amprenta" prin adaugarea a 78 de nume si opt entitati pe lista cu oficiali belarusi sanctionati din cauza reprimarii opozitiei, dintre care sapte sunt implicati in deturnarea zborului Ryanair in vederea arestarii a doi pasageri, jurnalistul Roman Protasevici si partenera sa rusoisca Sofia Sapega.Intre cele 78 de persoane vizate de sanctiuni se afla ministrii Transportului si Apararii, potrivit unor diplomati, scrie Reuters."Azi aprobam pachetul noilor sanctiuni, cel mai larg, de 86 de persoane si entitati", a anuntat presei, la sosirea la reuniunea de la Luxemburg, seful diplomatiei europene Josep Borrell.Potrivit unor diplomati europeni, aceste masuri ar putea sa fie artiiculate cu sanctiuni similiare impuse de alte tari occidentale, precum Marea Britanie si Statele Unite UE urmeaza sa inceteze importuri ale anumitor tipuri de potasa si de produse petroliere din belarus sau reexportate din Belarus ca diesel, confirma mai multe surse AFP.Uniunea urmeaza totodata sa interzica importul unor produse destinate fabricilor de tutun, precizeaza el.Prin sanctiuni se interzice, de asemenea, acordarea oricarui imprumut bancar statului belarus, Bancii centrale belaruse sau bancilor si entitatilor detinute majoritar de stat.Se interzice totodata vanzarea anumitor produse financiare - titluri de valoare mobiliara, servicii de investitii si produse de asigurari.UE isi consolideaza, de asemenea, embargoul impus armamentului, incluzand arme de vanatoare si sport, si interzice vanzarea de bunuri cu dublu uz civil si militar si materiale de supraveghere.