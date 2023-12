UE trimite in Pakistan o misiune de monitorizare a alegerilor

Comisia Europeana a anuntat, vineri, trimiterea unei misiuni europene de monitorizare a alegerilor legislative din Pakistan din 18 februarie, dupa ce initial trimisese o misiune "limitata", relateaza AFP.

Comisarul pentru relatii externe, Benita Ferrero-Waldner, "a decis astazi extinderea misiunii si transformarea ei intr-o veritabila misiune de monitorizare", a declarat purtatorul ei de cuvant, Christiane Hohmann. Misiunea, care este formata dintr-un nucleu dur de 11 experti aflati deja la Islamabad, este condusa de eurodeputatul german Michael Gahler.

"In functie de evaluarea conditiilor de securitate, li se vor alatura in urmatoarele zile alti 50 de observatori care vor sta mai mult timp in tara si care se vor deplasa pe intreg teritoriul pakistanez", a adaugat Hohmann. Cu cateva zile inainte de alegeri, ei ar putea primi sustinerea altor observatori.

"Sarcina acestei misuni de monitorizare va fi de a face o evaluare completa a intregului proces electoral, ceea ce inseamna campania, performantele administratiei electorale, ale sistemului judiciar si mediului in care se vor desfasura alegerile", a spus purtatorul de cuvant.

Pakistanul a amanat miercuri alegerile legislative, initial programate pentru 8 ianuarie, pentru data de 18 februarie, din cauza asasinarii fostului premier Benazir Bhutto.