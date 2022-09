UE vrea un sistem de alerta pentru copii diparuti

Ministrii de interne ai statelor membre UE au anuntat ca sprijina crearea unui sistem de alerta pentru copiii disparuti pe tot teritoriul Uniunii, inca inainte de a avea discutii pe aceasta tema, programate pentru marti in Lisabona, informeaza Reuters.

Cei 27 sefi ai afacerilor interne se intalnesc luni si marti in capitala Portugaliei la cinci luni dupa disparitia fetitei britanice in varsta de patru ani Madeleine McCann dintr-o statiune din sudul Portugaliei.

Portugalia, care detine presedintia UE, a cerut ministrilor sa se gandeasca la o schema asemanatoare celei din Franta - care sa implice campanii media si mesaje in locuri publice, precum garile.

"Existenta unui sistem european este probabil un raspuns bun la unele situatii dramatice, atunci cand e vorba despre copii", a afirmat ministrul de interne francez, Michele Alliot-Marie.

Disparitia fetitei britanice Madeline McCann, la data de 3 mai, a declansat o actiune internationala de cautare si o intensa campanie media.

"In mod evident, am avut de-a face cu un caz controversat aici in Portugalia in ultimele saptamani si intotdeauna tot ce are legatura cu copii disparuti este de mare interes", a spus ministrul de justitie irlandez, Brian Lenihan, care sprijina planul.

Ministrul justitiei din Portugalia, Alberto Costa (foto), a declarat ca spera sa se ajunga - in cadrul intalnirii - la o intelegere privind infiintarea sistemului de alerta, dar nu a putut preciza cand acesta va fi pus in practica.

El a negat ca Portugalia a fost stimulata de cazul McCann sa propuna un sistem de alerta, sustinand ca sunt multe cazuri de copii disparuti in lume. Politia portugheza a fost criticata in Marea Britanie din cauza raspunsului initial, perceput ca fiind incet, la disparitia fetei.

Madeleine McCann, in varsta de 3 ani, a disparut la 3 mai din camera sa de hotel aflata in statiunea Praia da Luz, din sudul Portugaliei, in timp ce parintii sai erau plecati pentru a lua masa.

