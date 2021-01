Uganda a blocat toate retelele de socializare cu doua zile inaintea alegerilor prezidentiale. De ce a fost luata aceasta masura

Decizia luata de autoritati survine in conditiile in care platformele de socializare sunt intens folosite in aceasta tara pentru a face campanie electorala, scrie Reuters citata de Digi 24 Potrivit unei scrisori a agentiei de reglementare a comunicatiilor din statul est-african, autoritatile din Uganda au ordonat marti tuturor furnizorilor de internet sa blocheze toate platformele de social media si serviciile de mesagerie, pana la noi ordine.NetBlocks, o organizatie non-guvernamentala care monitorizeaza cibersecuritatea si guvernanta internetului, a declarat ca datele sale arata ca Facebook Twitter , WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber si Google Play Store se afla acum pe o lista lunga de site-uri indisponibile pe tot teritoriul tarii africane.Conform autoritatilor din Uganda, perioada preelectorala a fost pana acum marcata de violente aproape zilnice. Fortele de securitate guvernamentale au recurs la gaze lacrimogene si gloante reale pentru a dispersa mitinguri organizate in principal de opozitie.Citeste si: