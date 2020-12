Un adept al ''Martorilor lui Iehova'' din Rusia, condamnat la sase ani de inchisoare pentru extremism

Iuri Saveliev (66 de ani) a fost condamnat de o instanta din Novosibirsk (oras situat la 2.800 kilometri est de Moscova ), a declarat avocatul sau, Vitali Svintov. Acesta a anuntat ca va contesta decizia."A-l condamna pe Iuri, un crestin pasnic in varsta de 66 de ani, la sase ani de inchisoare este evident absurd", a afirmat Jarrod Lopes, un purtator de cuvant din SUA al gruparii religioase."De asemenea, condamnarea sfideaza normele internationale privind drepturile omului si acesta este motivul pentru care Uniunea Europeana, Marea Britanie, SUA si ONU i-au cerut in mod repetat Rusiei sa puna capat persecutiei sistematice a Martorilor lui Iehova", a adaugat Lopes.Procurorii cerusera o pedeapsa de opt ani de inchisoare contra lui Iuri Saveliev.In 2017, Curtea Suprema a Rusiei a hotarat ca gruparea "Martorii lui Iehova" este organizatie "terorista" si a ordonat desfiintarea sa, o decizie care a fost urmata de o represiune in care au fost intemnitati zeci de simpatizanti ai gruparii si au fost pusi sub acuzare alte cateva sute.Citeste si: