Un aisberg urias e aproape sa se izbeasca de insula Georgia de Sud. Doua drone submarine, trimise pentru a evalua impactul

Doua drone subacvatice vor fi trimise pentru evaluare si masuratori, potrivit British Antarctic Survey (BAS).Doua submarine robotice identice, avand fiecare o lungime de 1.5 metri vor fi controlate de la distanta si vor ramane in zona timp de aproape luni pentru a inregistra date despre temperatura apei, salinitate si gradul de transparenta pe laturile aisbergului, potrivit Live Science.Oamenii de stiinta se pregatesc pentru un impact ce ar putea avea loc in zile sau saptamani mai ales ca o coliziune directa intre acest aisberg de 5.100 kilometri patrati si insula Georgia de Sud ar putea bloca accesul la ocean a milioane de pinguini si foci ducand la moarte in masa pentru aceste animale care nu se vor mai putea hrani.Dronele vor permite si masuratori care nu sunt posibile decat direct, cum ar fi ce se intampla cand un aisbeberg cu o masa de trilioane de tone elibereaza volume enorme de apa dulce intr-un ecosistem de apa sarata, scrie adevarul.ro "Animalele si plantele vor fi expuse unor modificari bruste ale mediului de viata", a explicat Geraint Tarling, ecologist in cadrul BAS.Iceberg A-68a s-a desprins in 2017 de calota glaciara Larsen C, iar de atunci se deplaseaza catre nord, in ape in ape tot mai calde.Imagini prin satelit suprinse de Fortele aeriene britanice (RAF) au aratat ca aisbergul pierde bucati mari de gheata de la extremitati si prezinta fisuri.