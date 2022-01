Un alt caz de date secrete pierdute in Marea Britanie

Un card de memorie ce continea date secrete privind un exercitiu militar a fost pierdut intr-un club de noapte din Marea Britanie.

Cardul a fost gasit de o persoana care l-a inmanat redactiei cotidianului Daily Mirror.

Potrivit oficialilor din cadrul Ministerului de Externe britanic, incidentul este regretabil si va fi investigat.

Conform raporatelor de supraveghere ale agentiilor de monitorizare citate de BBC in pagina electronica, companiile si institutiile publice din Marea Britanie nu iau suficiente masuri pentru a proteja datele cu caracter confidential ale clientilor.

Comisarul pentru Informatii Richard Thomas a declarat ca, din 94 de cazuri de pierderi de informatii, doua treimi au fost inregistrate in agentii guvernamentale si alte institutii din sectorul public. Datele au fost recuperate doar pentru trei din cele 94 de cazuri.

Rapoartele de supraveghere arata ca din 1.000 de firme monitorizate, aproape 90% permit personalului sa paraseasca biroul avand asupra lor date care au caracter confidential, salvate in dispozitive de stocare a informatiilor. Firmele si institutiile publice au fost somate sa faca din protectia datelor o prioritate. "Evidentele arata ca mai sunt multe de facut pentru a eradica aceste brese incalificabile in sistem", a mai adaugat comisarul britanic.

Furtul de calculatoare a dus la pierderea multor informatii, unele cu caracter personal, inclusiv fise medicale. Sondajul, realizat de PricewaterhouseCoopers, demonstreaza ca aproape 80 la suta dintre firmele care s-au confruntat cu furturi nu aveau informatiile codificate.

Ads

Potrivit sondajului, principalele probleme sunt lipsa datelor codificate din laptopuri, utilizarea dispozitivelor de stocare a informatiilor si utilizarea noilor tehnologii, precum Voice in loc de Internet Protocol. "In aceste arii, controalele nu sunt la fel de stricte cum sunt cele care trateaza amenintarile traditionale," a mai spus Potter.

Raportul arata ca numarul tentativelor de fraudare a crescut dramatic in ultimii doi ani. "O reala ingrijorare o reprezinta numarul mare de companii care sustin ca hackerii au intrat in retelele lor. Daca in urma cu doi ani numai un procent dintre companii raportase patrunderi ale hackerilor in sistemele lor, numarul lor a crescut la 13 la suta in ultimul raport", a subliniat Chris Potter.

Bresele din sistemul de securitate provoaca firmelor britanice pierderi de cateva miliarde de lire anual, se mai arata in raport.

Ads