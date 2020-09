VIDEO Intalnire cu ursul, la piscina. Reactia incredibila a barbatului care s-a trezit cu animalul langa el

Filmarea, surprinsa cu camerele de supraveghere, a impresionat opinia publica din Statele Unite, avertizand asupra pericolelor care pot surveni din partea animalelor salbatice.In materialul video care s-a viralizat pe retelele sociale, se poate vedea cum Matt Bete, barbatul in cauza, se odihneste pe sezlong, in timp ce un urs negru patrunde nestingherit pe proprietatea omului, se apropie mai intai de piscina, dupa care il "saluta" cu laba pe americanul care dormea.In prima faza, Matt Bete s-a trezit speriat, dar si-a revenit imediat dupa ce a vazut ca ursul de dimensiuni mici s-a retras pe poarta pe unde intrase. Aparent incredibil, prima reactie a barbatului n-a fost aceea de a se adaposti sau de a se pune in siguranta, Matt luandu-si in schimb telefonul mobil pentru a surprinde cateva cadre.