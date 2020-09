Un austriac si-a batut propriul record, stand in gheata 2 ore, 30 de minute si 53 de secunde

Noul record a fost inregistrat in piata centrala din Melk, oras istoric situat la 80 de kilometri vest de Viena, unde zeci de persoane l-au incurajat pe barbat.Koeberl, un functionar public in varsta de 43 de ani, nu a dorit doar sa-si depaseasca recordul precedent, ci si sa lanseze un mesaj de constientizare cu privire la criza climatica si la topirea ghetarilor."In Germania exista cinci ghetari. Oamenii de stiinta spun ca in numai zece ani va mai ramane unul singur. Am doi copii si in viitor vreau sa merg cu ei pe un ghetar, sa-l vada, sa poata fi pe el. Vom avea o problema in urmatorii 10, 20 de ani, daca nu facem nimic pentru a schimba lucrurile", a explicat sportivul austriac pentru EFE."Omul de gheata" spera ca, atunci cand ii vor vedea realizarea, politicienii si intreprinzatorii ii vor asculta mesajul si vor deveni constienti de enorma pierdere pe care ar presupune-o disparitia ghetarilor.Anul trecut, Koeberl l-a detronat pe chinezul Jin Songhao, care detinea recordul mondial "de maxima durata, cu contact fizic total cu gheata". Evenimentul s-a petrecut la Viena unde, in momentul concursului, temperatura exterioara era de peste 30 de grade Celsius."Cand respiram, aerul cald imi intra in plamani si imi incalzea corpul", isi aminteste el. In aceasta sambata, temperatura la Melk a fost ceva mai scazuta, de 27 de grade Celsius.Ideea de a petrece cat mai mult timp cu putinta intr-o cabina cu gheata i-a venit lui Koeberl pe cand era intervievat pentru un program de televiziune austriac. Atletul inregistrase deja cateva recorduri de inotat in ape inghetate si a decis ca, in timpul interviului, va raspunde la intrebari asezat intr-o cada plina de cuburi de gheata, pentru a-si demonstra rezistenta la temperaturile scazute.La incheierea interviului, a cautat sa vada daca exista vreun record pentru ceea ce tocmai facuse el si a descoperit ca detinatorul unui astfel de record era Jin, care reusise sa stea aproape doua ore acoperit de gheata. Koeberl stia ca ar putea rezista mai mult, asa ca anul urmator a organizat un eveniment in fata garii centrale din Viena, unde a stat 2 ore, 8 minute si 47 de secunde inchis intr-o cabina de plastic, acoperit de gheata, si cu medici care ii monitorizau non-stop starea de sanatate.La evenimentul din aceasta sambata, "omul de gheata" a incercat sa stea mai mult de 2 ore si 30 de minute, lucru pe care era convins ca-l va putea face deoarece s-a antrenat pentru aceasta pe ghetarul Hintertux (Tirolul austriac). "Stiu cand sa ma opresc pentru ca incep sa am senzatia de 'vedere in tunel'. Cand nu mai am vedere periferica inseamna ca am stat prea mult (in gheata)", explica el.Dupa ce a iesit din cabina plina cu cuburi de gheata, Koeberl era obosit, dar lucid, iar organizatorii i-au oferit... o inghetata. "De data aceasta a fost mai greu, dar partea buna este ca pot mai mult. Anul urmator voi repeta figura, cel mai probabil in Los Angeles (in SUA)", a anuntat sportivul austriac, care a mai spus ca intentioneaza sa-si doboare din nou recordul si sa stea trei ore "la gheata".Austriacul se pregateste si sa doboare recordul mondial de inotat o mila (1.609 metri) in ape inghetate, cu o temperatura sub zero grade Celsius. Intentionase sa faca acest lucru in luna martie, in zona ghetarului Hintertux, unde temperatura sub suprafata apei este de circa -1 grad Celsius, insa si-a vazut planurile zadarnicite de pandemia de coronavirus. Daca totul merge bine, in martie 2021, "omul de gheata" va incerca sa depaseasca si aceasta noua provocare.