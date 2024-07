Un baiat a murit de ciuma

Doctorii din Kirgizstan au anuntat ca un adolescent a murit dupa ce a contractat ciuma bubonica. O epidemie nu este posibila, dau acestia asigurari.

Moartea baiatului de 15 ani a fost confirmata luni, la cateva zile dupa moartea acestuia, intr-un spital din Karakol, scrie Al Jazeera.

Ministrul Sanatatii a precizat ca baiatul, provenind din satul de munte Ichke-Zhergez, in estul tarii, a murit joia trecuta, dupa ce a fost diagnosticat cu ciuma. Ciuma este transmisa de sobolani si este responsabila de milioane de morti in Europa in secolul XIV.

"Dupa ce s-a intalnit cu doctorii, a fost diagnosticat cu ciuma", se arata intr-un comunicat.

Cadavrul a fost incinerat si s-au luat masuri speciale de ingropare a cenusei.

"Suspectam ca pacinetul a fost infectat cu ciuma printr-o muscatura de purice", a explicat un oficial. Sobolanii purtatori de ciuma sunt muscati de purici care, apoi, musca oamenii, trasmitand boala.

Doua echipe au fost trimise in zona pentru a "prinde, extermina si studia rozatoarele". Nu exista posibilitatea declansarii unei epidemii, au dat asigurari oficialii.

150 de persoane care au luat contact cu baiatul au fost, insa, izolate.

