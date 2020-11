Povestea trista a baietelului de 5 ani care si-a pierdut ambii parinti din cauza coronavirusului

Micutul Raiden, ramas in grija bunicii, intelege cu greu drama care i-a lovit familia. "Chiar in aceasta dimineata mi-a spus ca ar vrea ca mama lui sa se intoarca. Ce pot sa-i spun? Doar ca parintii lui sunt acum ingeri si vegheaza de sus asupra noastra", a declarat bunica Rozie Salinas in presa americana.Primul care a decedat de coronavirus a fost tatal lui Raiden, Adan, un sofer de camion in varsta de 33 de ani, care a luat virusul in luna iunie de la un coleg si s-a stins la numai cateva saptamani distanta. N-a durat mult si mama lui Raiden, o profesoara de 29 de ani, a ajuns la spital in stare grava, la inceputul lunii octombrie, iar doctorii n-au mai avut ce sa faca. Ulterior, s-a aflat ca Mariah avea si ea coronavirus.Ramas fara parinti, Raiden, care va implini in aceasta luna 5 ani, e ajutat acum doar de bunica sa, dar si de binevoitorii care au initiat o campanie de strangere de fonduri pe site-ul GoFundMe.Citeste si: Simona Halep, marcata de experienta Covid: "Am trait cu teama zi de zi". Tenismena si-a reluat luni antrenamentele