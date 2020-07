Un baietel de 8 ani a fost ucis si trei persoane au fost ranite intr-un incident armat dintr-un mall din Alabama

Politia din Hoover a informat ca focurile de arma au fost trase in zona de restaurante din mallul Riverchase Galleria.O fetita si doi adulti au fost raniti in incident. Toti trei sunt internati in spital, insa starea lor de sanatate nu este certa, in acest moment.Politia a mai transmis ca ancheteaza motivele incidentului armat si incearca sa stabileasca posibilii suspecti.Intr-un mesaj postat pe Twitter , politia din Hoover a anuntat ca "actioneaza neobosit pentru a-i aduce in fata justitiei pe cei responsabili".