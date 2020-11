Un barbat a fost ucis de rechin pe o plaja din Australia, extrem de populara in randul turistilor

tacul a avut loc duminica dimineata la Cable Beach, o plaja situata pe coasta de nord a statului Australia de Vest. Dupa ce a fost scoasa din apa si in pofida interventiei serviciilor de urgenta, victima a murit in urma ranilor suferite.Intr-o declaratie, politistii din Australia de Vest au confirmat acest deces "in circumstante tragice". Atacurile rechinilor sunt rare la Cable Beach, o intindere de nisip alb, aflata la 22 de kilometri de orasul Broome.De obicei autoritatile sunt obligate sa inchida plaja o data sau de doua ori pe an din cauza prezentei crocodililor de apa sarata, periculosi pentru oameni. In urma incidentului de duminica, numarul atacurilor fatale ale rechinilor inregistrate de la inceputul anului in Australia a crescut la opt.In aceeasi perioada, 22 de atacuri ale rechinilor au fost inregistrate de agentia guvernamentala Taronga Conservation Society.