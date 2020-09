Un barbat de culoare, ucis de politie la Washington, in timp ce in SUA sunt proteste ample fata de rasism

Potrivit autoritatilor, politia se afla in partea de sud-est a orasului la scurt timp dupa ora 16:00 GMT (20:00 GMT) pentru a ancheta informatii despre prezenta unor "barbati inarmati la bordul unui vehicul"."Cand s-au apropiat de vehicul, unii dintre suspecti au fugit pe jos si un politist a tras cu arma lui", omorand unul dintre ei, a declarat seful politiei din capitala SUA, Peter Newsham, in cursul unei conferinte de presa."Credem ca subiectul avea o arma in acel moment", a mentionat el, precizand ca la fata locului au fost gasite doua arme.Victima este "un tanar afro-american", a declarat pentru mass-media Trayon White, un politician local, cerand sa fie difuzate imaginile captate de camerele politistilor."Nu vor scapa de asta, nu lasati mass-media sa acopere acest caz", a cerut filiala locala a miscarii Black Lives Matter, lansand un apel la manifestatie.Citeste si: