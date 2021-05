A impuscat sase persoane pentru ca nu a fost invitat la petrecere. Printre victime se afla si iubita sa

Teodoro Macias, in varsta de 28 de ani, a deschis focul duminica dimineata, intr-o rulota din la Parcul Canterbury Mobile Home din Colorado Springs. Petrecerea a fost pentru trei rude, dintre care doua au murit, conform BBC Atacul a avut loc la mai putin de doua luni dupa un atac in masa care a lasat 11 morti intr-un magazin alimentar din orasul Boulder din nord-centrul Colorado.Politia a spus ca pistolul din Colorado Springs a avut un "conflict" cu familia vizata la un eveniment separat cu aproximativ o saptamana mai devreme si a fost un iubit gelos."La baza acestui act oribil se afla violenta domestica", a declarat marti seful politiei din Colorado Springs, Vince Niski.El a mai precizat ca ucigasul "a afisat probleme de putere si control" si a avut o relatie cu prietena sa de aproximativ un an. Nu avea antecedente penale.Trei adolescenti plecasera sa ia ceva de la un vecin inainte de incident, scapand astfel de teroare.De asemenea, alti trei copii, in varsta de doi, cinci si 11 ani, au asistat la aceasta nenorocire, nefiind raniti, a spus politia. In casa mobila au fost gasite 17 carcase de glont.