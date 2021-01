Un barbat a trait trei luni in aeroportul din Chicago de teama Covid-19. Arestat de politie, poate fi eliberat pentru o cautiune de 1.000 de dolari

Aditya Singh, in varsta de 36 de ani, a fost arestat in weekend si acuzat ca a patruns intr-o zona restrictionata a unui aeroport sipentru furt, a scris Chicago Tribune.Duminica, procurorii au spus ca, potrivit politistilor, el a ajuns pe aeroportul O'Hare cu un zbor de la Los Angeles, pe 19 octombrie.Dupa aproximativ trei luni, sambata dupa-amiaza, Singh a fost abordat de doi angajati ai United Airlines care i-au cerut documente de identificare. Aparent, Singh le-a aratat o legitimatie de lucrator aeroportuar care fusese raportata ca pierduta de apartinatorul de drept, pe 26 octombrie.Adjunctul procurorului statal, Kathleen Hagerty, a spus ca alti pasageri i-au dat mancare lui Singh, care nu are antecedente penale. Hagerty a spus ca Singh a gasit legitimatia in aeroport si ca "se temea din cauza Covid-19 sa plece acasa".Dupa ce a fost descoperit de angajatii United Airlines, care au sunat la 911, politia l-a luat in custodie duminica dimineata.Singh are o diploma de master in domeniul hotelier, este somer si traieste cu alte persoane intr-o locuinta din Orange (Los Angeles), potrivit asistentului avocatului din oficiu.Cautiunea lui a fost stabilita la 1.000 de dolari si el nu mai are voie sa intre in aeroport.Chicago Department of Aviation (CDA) a transmis intr-un comunicat: "CDA nu are prioritate mai mare decat siguranta si protectia aeroporturilor noastre, care sunt mentinute de o retea coordonata de forte de ordine".A fost precizat ca incidentul va fi anchetat in continuare, nefiind clar cum a fost posibil ca timp de trei luni barbatul - "care nu reprezinta un risc pentru securitate" - sa nu fie remarcat in aeroport.Citeste si: