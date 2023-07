Un cargo danez, eliberat din ghearele piratilor somalezi

Un cargo danez si cei 13 membri ai echipajului sau care fusesera luati ostatici in largul coastelor somaleze la inceputul lunii noiembrie au fost eliberati dupa ce piratii au primit rascumpararea.

"Ultimii pirati au parasit vaporul joi dimineata. Am ajuns la un acord cu acesti criminali lunea trecuta", a declarat pentru AFP Per Gullestrup, director al Clipper Projects.

Rascumpararea a fost parasutata piratilor miercuri. Dupa ce au verificat suma, piratii au parasit vaporul joi la bordul unei ambarcatiuni rapide.

Gullestrup nu a divulgat suma rascumpararii, dar a indicat ca, in prezent, varsamintele efectuate catre piratii din Golful Aden sunt intre unu si doua milioane de dolari (intre 755.000 de euro si 1,5 milioane de euro).

"Nu putem dezvalui suma. Exista inca alte vapoare retinute acolo si aceasta ar putea afecta negocierile", a precizat el.

CEC Future, armatorul danez al Clipper Group, a fost capturat pe 7 noiembrie in Golful Aden in largul coastelor somaleze. Vaporul, care se deplasa din Orientul Mijlociu in Asia, naviga sub pavilionul Bahamas. Echipajul era format din 11 rusi, un georgian si un estonian, a precizat Gullestrup.