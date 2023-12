Un chinez a fost ucis pentru ca a filmat o cearta

Autoritatile chineze au concediat un oficial al unui oras din centrul tarii, dupa ce inspectorii au omorat in bataie un om care a filmat confruntarea acestora cu locuitorii provinciei Hubei, anunta CNN.

Victima, Wei Wenhua, avea 41 de ani si era director al unei companii de constructii. Politia a retinut 24 de inspectori municipali si cerceteaza alti 100 pentru moartea lui.

Wei s-a nimerit, luni, intr-o confruntare intre inspectorii orasului si locuitorii lui, care protestau impotriva deversarii de deseuri langa locuintele lor.

O altercatie a avut loc in momentul in care protestatarii au incercat sa impiedice camioanele sa descarce deseurile.

Wei a incercat sa inregistreze ceea ce se intampla cu mobilul, moment in care mai mlt de 50 de inspectori municipali l-au atacat timp de cinci minute.

In momentul in care a ajuns la spitalul din Tianmen, barbatul era mort.

"Wei este primul "cetatean jurnalist" care a murit in China din cauza a ceea ce a incercat sa filmeze. El a fost omorat in bataie pentru un lucru devenit obisnuit in prezent", au declarat oficialii grupului Reporteri Fara Frontiere.

Mii de oameni si-au declarat indignarea pe chat-urile chineze de pe internet, singurul loc unde pot face acest lucru impotriva guvernului chinez.

Incidentul i-a alarmat si pe pe avocatii pentru libertatea presei, care spun ca autoritatile nu aveau dreptul sa omoare un om doar pentru ca i-a filmat.

Incidentul a provocat ingrijorare, fiind asteptate manifestari de amploare impotriva autoritatilor.