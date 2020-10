Un ciocolatier belgian, desemnat cel mai bun patiser-cofetar din lume

Pierre Marcolini a primit acest premiu atribuit de World Pastry Stars, o organizatie cu sediul in Italia, compusa din maestri bucatari din patiseria traditionala si din tari specializate in productia de ciocolata, precum Franta, Elvetia si Japonia Renumite pentru stilul lor minimalist, produsele create de Pierre Marcolini au devenit de-a lungul anilor adevarate cadouri de lux, iar unele dintre cutiile sale de ciocolata se vand cu peste 100 de euro, deoarece expertul belgian ofera adeseori un aspect sofisticat prajiturilor, bomboanelor, pricomigdalelor si jeleurilor sale.FOTO Facebook Pierre Marcolini a deschis cofetarii in mai multe tari, inclusiv in Germania si in China , care se aseamana cu magazinele de lux.Dupa ce a primit acest trofeu, Marcolini a spus ca il considera un fel de justificare pentru proiectele sale "nebunesti, care au scopul de a renova, transforma, schimba si moderniza universul patiseriei si al industriei ciocolatiere".Ciocolatierul belgian, in varsta de 56 de ani, s-a nascut la periferia orasului Charleroi si si-a deschis prima cofetarie la Bruxelles in urma cu 25 de ani. El spera ca ciocolata ar putea sa aduca oamenilor o anumita alinare in aceasta perioada dificila, marcata de pandemia de coronavirus. Belgia este o tara care se mandreste cu mestesugul sau din industria ciocolatiera, la peste un secol dupa ce Jean Neuhaus a inventat pralinele - bomboane cu o crusta tare din ciocolata, umplute cu crema -, in 1912. Belgia se confrunta insa cu o concurenta tot mai acerba din partea unor producatori straini din Canada si Malaezia, care isi promoveaza produsele cu mesaje precum "ciocolata in stil belgian" sau "ciocolata dupa o reteta belgiana".In Belgia exista peste 200 de producatori de ciocolata, peste 2.000 de magazine si muzee dedicate ciocolatei, trasee turistice si ateliere, inclusiv Muzeul produselor din cacao si ciocolata din Bruxelles.