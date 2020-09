Un crucisator nazist a fost descoperit in largul Norvegiei la 80 de ani dupa ce a fost scufundat

"Uneori, gasim ramasite istorice. Insa pana acum nu gasisem nimic care sa fie la fel de interesant precum aceasta epava", a declarat Ole Petter Hobberstad, un inginer-sef de la Statnett, operatorul retelei electrice norvegiene, care a anuntat descoperirea.Cu o lungime de 174 de metri, vasul german a participat la invadarea Norvegiei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Pe 9 august 1940, dupa ce a debarcat trupe naziste pe tarmul Norvegiei, crucisatorul a fost avariat de artileria norvegiana si apoi lovit de o torpila lansata de un submarin britanic. Crucisatorul Karlsruhe a fost in cele din urma distrus de un submarin german in timp ce se scufunda in largul portului Kristiansand, aflat in extremitatea sudica a Norvegiei.In urma cu trei ani, mai multe sonare au detectat o epava neidentificata in proximitatea unui cablu de inalta tensiune care leaga Norvegia de Danemarca, insa Statnett nu a avut timp sa faca in acea perioada mai multe cercetari, au precizat reprezentantii companiei.Pe 30 iunie 2020, dupa o furtuna, o misiune cu rol de inspectare a fost trimisa in zona pentru a verifica starea cablurilor electrice subacvatice, cu ajutorul unui submersibil telecomandat.La o distanta de circa 50 de metri de acel cablu, "aparatul a aratat o epava imensa, care fusese torpilata. Abia dupa ce au vazut tunurile si un simbol nazist, Ole Petter Hobberstad si echipajul au inteles ca acesta data din perioada razboiului", a explicat o purtatoare de cuvant a companiei Statnett intr-un comunicat.Muzeul Maritim al Norvegiei a confirmat apoi ca nu mai exista niciun dubiu: epava apartinea intr-adevar crucisatorului Karlsruhe, care nu fusese niciodata localizata dupa disparitia sa din urma cu 80 de ani.Epava se afla la o distanta de 13 mile nautice (24 kilometri) de Kristiansand. Ea este perfect dreapta pe fundul marii, o raritate potrivit expertilor, intrucat cele mai multe dintre epavele navelor de aceasta marime se apleaca intr-o parte. Construit in orasul Kiel din nordul Germaniei, crucisatorul Karlsruhe a fost lansat la apa in 1927.