Un cunoscut DJ italian a fost arestat dupa ce a batut si violat o prostituata romanca

Francesco Cirioni, in varsta de 39 de ani, este proprietarul postului Radio Zerosei din Roma si este cunoscut pe plan international drept DJ Franceschino. In urma cu o saptamana, acesta i-a promis unei romance de 31 de ani, 1.000 de euro pentru a petrece trei zile in compania sa, potrivit Corriere della Serra La inceput, Cirioni a dus-o pe prostituata romanca la un magazin, de unde i-a cumparat mai multe perechi de pantofi. Cosmarul tinerei a inceput abia cand cei doi au ajuns la locuinta acestuia din Settebagni si a durat trei zile.Barbatul a consumat droguri si a ineput sa se laude cu afacerile sale cu stupefiante. Apoi, suspectant ca femeia vrea sa cheme politia, barbatul a devenit violent si a inceput sa o loveasca.Timp de 72 de ore, prostituata romanca a fost batuta si violata in mod repetat, iar dupa fiecare act sexual, a fost inchisa intr-o camera.Sambata seara, DJ-ul i-a cerut sa se imbrace si sa se aranjeze pentru ca va veni si un prieten de-ai lui. "Trebuie sa fii draguta cu el, altfel te voi bate", i-a spus DJ-ul femeii, inainte de a pleca cu telefonul pe balcon pentru a continua discutia cu amicul sau.In acel moment, tanara a profitat de neatentia Dj-ului pentru a scapa. A iesit in strada si a oprit prima masina care i-a iesit in cale.Cirioni a fost retinut si se afla acum in inchisoarea Regina Coeli din Roma, in asteptarea procesului. El este acuzat de trafic de droguri, dar este cercetat si pentru rapire, agresiune sexuala agravata si jaf.