Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a fost inregistrat in Filipine. Autoritatile nu au anuntat victime

Epicentrul cutremurului a fost localizat in largul provinciei sudice Sarangani, a precizat Institutul de Vulcanologie si Seismologie din Filipine (Phivolcs).Cutremurul a fost resimtit puternic in orasul General Santos, in municipalitatea Kiamba din provincia Sarangani si in orasul Tupi din provincia Cotababato de Sud, potrivit buletinului Phivolcs.Institutul a avertizat asupra unor posibile replici ale cutremurului si a indemnat autoritatile sa verifice cladirile si alte infrastructuri pentru orice semne de avarie.Saptamana trecuta, un seism cu magnitudinea de 6,4 a lovit provincia estica Sorosogon, fara a fi raportate victime sau daune.Filipine se afla in asa-numitul "Cerc de foc" al Pacificului, o zona activa din punct de vedere geologic, afectata in mod regulat de cutremure si eruptii vulcanice.