Un doctor din Boston a avut o reactie alergica severa la vaccinul anti-COVID produs de Moderna

Doctorul Hossein Sadrzadeh, specializat in oncologie geriatrica la Boston Medical Center, a spus ca a avut o reactie alergica severa imediat dupa ce a fost vaccinat, joi, si s-a simtit ametit, iar bataile inimii au inceput sa fie accelerate, potrivit NYT.Este prima reactie alergica severa corelata cu vaccinul Moderna, care este in prima saptamana de cand a intrat in faza operationala la nivel national.Purtatorul de cuvant al Boston Medical Center, David Kibbe, a precizat vineri, intr-o declaratie de presa, ca doctorul Sadrzadeh "a simtit ca face o reactie alergica si i s-a permis sa isi administreze epinefrina. A fost transportat la departamentul de urgente, evaluat, tratat, tinut sub observatie si apoi externat. Se simte bine acum".Un oficial de la Agentia pentru alimente si medicamente din SUA a spus, saptamana trecuta, ca FDA investigheaza in jur de cinci cazuri de reactii alergice care au aparut in Statele Unite dupa administrarea vaccinului anti-COVID de la Pfizer Inc si BioNTech in Statele Unite.