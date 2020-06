Un episod dintr-un serial britanic, retras din cauza "insultelor rasiale"

Ziare.

Serialul relateaza aventurile unui proprietar de hotel, interpretat de John Cleese.Intr-o scena celebra din episodul ''The Germans'', difuzat in 1975 de BBC, proprietarul hotelului exclama adresandu-se maiorului Gowen: ''Sa nu zici nimic despre razboi !'' inainte de a intampina turisti germani. Episodul contine scene in care personajul maiorului face afirmatii insultatoare fata de echipa de cricket din Indiile de Vest, din Caraibe."Episodul contine insulte rasiale si, prin urmare, il eliminam pe perioada in care il analizam", a explicat serviciul de streaming UKTV, o filiala a BBC, precizand ca acorda o ''atentie deosebita impactului cuvintelor invechite''.Intervievat de publicatia australiana The Age, John Cleese a protestat fata de aceasta decizie, explicand ca personajul maiorului, care a face remarcile despre echipa de cricket, era o ''fosila veche''.''Noi nu i-am aparat parerile, le-am luat in ras. Daca oamenii sunt prea prosti sa inteleaga, ce putem spune?'', a spus el.Cleese a scris pe Twitter : "BBC este condus acum de o combinatie de oameni de marketing si birocrati marunti. As fi sperat ca cineva de la BBC sa inteleaga faptul ca exista doua modalitati de a face haz de comportamentul uman. Unul este sa-l ataci direct. Celalalt este sa ai pe cineva, cu siguranta o figura amuzanta, care sa vorbeasca in numele acestui comportament"."Deci deciziile BBC sunt luate de persoane a caror principala preocupare este aceea de a nu-si pierde locurile de munca... De aceea sunt atat de lase, lipsite de curaj si vrednice de dispret. Imi inchei pledoaria'', a mai scris actorul.UKTV a precizat ca serialul va fi din nou disponibil, cu ''indrumari suplimentare'', in ''zilele urmatoare'', potrivit BBC.Decesul lui George Floyd, un barbat de culoare asfixiat de un politist alb in Statele Unite, a fost urmat de proteste de amploare.La inceputul saptamanii, serviciile de streaming BBC si Netflix au decis sa retraga serialul umoristic britanic din anii 2000 ''Little Britain'', care contine scene de ''blackface'' - practica ce este considerata rasista - in care actorii, care caricaturizeaza britanici de toate originile si din toate mediile, printre acestia si femei de culoare, poarta machiaj inchis la culoare.Platforma americana HBO Max a retras temporar din catalogul sau filmul clasic recompensat cu opt Oscaruri ''Pe aripile vantului'', pe motiv ca ''infatiseaza prejudecati rasiste care erau comune in societatea americana''. Noua platforma intentioneaza sa faca din nou disponibila online povestea lui Rhett si a lui Scarlett, impreuna cu elemente de context.