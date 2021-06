Un farmacist american, acuzat ca a incercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID-19, condamnat la 3 ani de inchisoare

Steven R. Brandenburg, 46 de ani, a fost de asemenea condamnat la plata a 83.800 dolari despagubiri catre spitalul in care lucra, conform unei declaratii publicate marti de biroul procurorului din Wisconsin.Barbatul a fost de acord sa pledeze vinovat la doua capete de acuzare pentru tentativa de a altera produse de consum, neluand in considerare riscul ca o alta persoana sa se afle in pericol de moarte sau de vatamare corporala.Documentele instantei au aratat ca barbatul a scos in mod intentionat o cutie de doze de vaccin anti-COVID-19 dintr-o unitate frigorifica a spitalului in timpul unor schimbari de ture, in cursul noptii, in decembrie anul trecut, se arata in declaratia Departamentului de Justitie.Brandenburg era sceptic cu privire la eficacitatea vaccinurilor in general - mai ales fata de vaccinul Moderna - si le-a comunicat acest lucru colegilor sai de munca in ultimii doi ani.