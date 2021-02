Un fost gardian de lagar nazist a fost expulzat din SUA la varsta de 95 de ani. Decizia luata de autoritatile germane

Din 1959 a trait fara probleme in SUA

Friedrich Karl Berger a aterizat sambata dimineata pe aeroportul din Frankfurt, unde va fi interogat de catre anchetatori. In pofida varstei inaintate, el pare sa aiba o stare buna de sanatate si sa fie apt pentru a fi supus unui interogatoriu. Insa nu va fi condamnat in Germania "din lipsa de dovezi".Potrivit The Guardian , Berger a fost paznic al lagarului de concentrare Neuengamme de langa Hamburg in 1945.CITESTE SI: Un nazist de 96 de ani a fost declarat apt pentru detentie - cat ar trebui sa stea in inchisoare Potrivit sursei citate, cazul a fost investigat de Departamentul de Justitie al SUA. O instanta din Memphis, Tennessee, a decis ca Friedrich Karl Berger va fi expulzat in februarie 2021, dar nu va fi judecat in Germania, deoarece procurorii au renuntat la cauza impotriva lui din lipsa de probe.Berger a recunoscut ca a servit ca gardian cateva saptamani, aproape de sfarsitul razboiului, dar a spus ca nu a observat niciun fel de abuzuri sau crime.Friedrich Karl Berger s-a stabilit in anul 1959 in Tennessee si a trait de atunci in acest stat american fara ca cineva sa-i cunoasca trecutul. Abia dupa descoperirea unor documente de pe vremea Germaniei naziste in epava unei nave scufundate in Marea Baltica anchetatorii au pornit pe urmele lui.Fostul gardian este banuit de justitia americana ca a fost complice la moartea unor detinuti in lagarul de concentrare de la Neuengamme si in lagarul de la Meppen, mai ales in timpul unei operatiuni de evacuare in martie 1945.Desi aceste lagare nu erau locuri de exterminare, detinutii traiau acolo in conditii "atroce"⁣ si erau obligati la munca fortata "⁣pana cand mureau de epuizare"⁣, a declarat judecatoarea americana Rebecca Holt in luna martie anul trecut, cand autoritatile din SUA au decis extradarea lui Berger catre Germania.Guvernul american a creat in anul 1979 un program de cautare si expulzare a unor fosti nazisti instalati in SUA. De atunci, 68 de persoane au fost expulzate in baza acestui program.