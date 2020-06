Un fost ministru din Malta a platit 350.000 de euro pentru asasinarea unei jurnaliste

Ziare.

Melvin Theuma a declarat in fata tribunalului maltez care judeca acest caz ca ucigasul platit a primit banii de a la un barbat in numele lui Chris Cardona, care pana in luna ianuarie a detinut functia de ministru al Economiei.Theuma a sustinut ca banii dati de Cardona au "depasit" tariful perceput de ucigas, pentru acest asasinat, de la omul de afaceri Yorgen Fenech, care este acuzat de complicitate la crima.Daphne Caruana Galizia a fost ucisa la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei incarcaturi explozive plasate sub automobilul sau in apropierea casei unde locuia, in satul maltez Bidnija. Ea a fost data in judecata de Cardona dupa ce a scris ca acesta vizitase un bordel in timp ce se afla in Germania cu afaceri.Trei barbati au fost acuzati de comiterea asasinatului, iar Yorgen Fenech de a fi pus la cale aceasta crima. Toti au pledat nevinovat. Melvin Theuma a fost gratiat in schimbul depunerii marturiei.Publicatia 'The Times of Malta' a relatat ca Chris Cardona a respins declaratiile facute de Theuma in fata judecatorilor, sustinand ca este vorba de "aberatii bazate pe minciuni care nu au niciun sens". Cardona a demisionat din parlament, dar este unul dintre adjunctii liderului Partidului Laburist, formatiune aflata la guvernare in Malta.Pe blogul sau, intitulat Running Commentary, Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni si alti oficiali maltezi de fapte de coruptie, fiind data in judecata de cateva ori. Insusi fostul premier maltez Joseph Muscat a devenit tinta criticilor dupa ce jurnalista scrisese ca o firma al carei nume a aparut in scandalul Panama Papers, Egrant Inc., era detinuta de Michelle Muscat, sotia fostului premier. Aceasta ar fi primit bani de la una dintre fiicele presedintelui azer Ilham Aliev, prin intermediul unei companii infiintate de Mossack Fonseca, firma de avocatura aflata in centrul scandalului Panama Papers.O ancheta realizata de catre circa o suta de publicatii din intreaga lume in legatura cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvaluirea, in aprilie 2016, a unor conturi in paradisuri fiscale apartinand unui numar de 140 de responsabili politici sau personalitati.Documentele, regrupate sub denumirea de Panama Papers, au provenit de la casa de avocatura Mossack Fonseca, cu sediul in Panama. Ele atesta ca mai mult de 214.000 de entitati offshore au fost implicate in operatiuni financiare in peste 200 de tari si teritorii din intreaga lume.