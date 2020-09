Un francez cu o boala incurabila va transmite sfarsitul vietii sale, in direct pe Facebook

Alain Cocq sufera de o boala extrem de rara in care peretii arterelor se lipesc provocand ischemie (oprirea sau insuficienta circulatiei sangelui intr-un tesut sau un organ).Afectat de dureri mari ani de zile, tintuit la pat si din ce in ce mai slabit, Alain Cocq a solicitat ca in cazul sau sa fie autorizata sedarea profunda, insa aceasta din urma nu este permisa in prezent de legea franceza privind sfarsitul vietii, cunoscuta sub numele de legea Leonetti, decat cu cateva ore inainte de decesul sigur al pacientului."Am decis sa spun stop", a explicat recent Cocq pentru AFP, povestind calvarul sau: noua operatii in patru ani, socuri electrice in corp "la fiecare doua-trei secunde", intestine "care se golesc intr-o punga...". "Nu mai am o viata demna", a spus el.Alain Cocq a trimis o scrisoare Palatului Elysee pentru a-i cere presedintelui Macron sa autorizeze un medic sa-i prescrie un barbituric, astfel incat sa poata "pleca in pace"."Pentru ca nu sunt deasupra legii, nu pot sa accept cererea dvs.", i-a explicat Emmanuel Macron in scrisoarea adresata lui Alain Cocq. "Nu pot cere nimanui sa incalce cadrul nostru legal actual", i-a scris presedintele.Fara a primi autorizatia sa moara, Cocq si-a confirmat, prin urmare, intentia sa-si puna capat vietii oprind orice alimentare, hidratare si tratament, incepand de vineri seara."Cu emotie, respect acest demers", i-a spus Macron in scrisoare, care are o mentiune scrisa de mana: "cu tot sprijinul meu personal si respectul meu profund".Pentru a "le arata francezilor care este agonia ceruta de legea Leonetti", Alain Cocq isi va transmite sfarsitul vietii, despre care estimeaza ca va dura "patru-cinci zile", de sambata dimineata, "in direct pe pagina sa de Facebook".El spera astfel ca lupta lui va supravietui astfel incat, ulterior, sa fie adoptata o noua lege care sa permita scurtarea "suferintelor inumane". "Lupta mea va fi una durabila", a spus el.