Un judecator ucis de mafia italiana ar putea ajunge sfant. Papa l-a beatificat

Livatino a fost impuscat de membri ai mafiei, care au tras asupra masinii sale in timp ce conducea de-a lungul unei autostrazi siciliene. In pofida riscurilor, judecatorul refuzase o escorta inarmata. A incercat sa fuga de atacatori, dar a fost prins si ucis intr-un camp.Cunoscut drept "judecatorul baiat" pentru ca parea mai tanar decat cei 37 de ani ai sai, Livatino a condus multe investigatii impotriva mafiei, intr-un moment in care clanurile siciliene erau implicate intr-un razboi in plina expansiune.El a fost beatificat printr-o o slujba care a avut loc la catedrala Agrigento din Sicilia, unde a fost expusa o cutie de sticla cu camasa sa patata de sange, ca relicva.Vorbind pelerinilor la Vatican Papa Francisc l-a laudat pe tanarul magistrat."In serviciul sau pentru comunitate, ca judecator de exceptie, care nu si-a permis niciodata sa fie corupt, s-a straduit sa judece nu pentru a condamna, ci pentru a reabilita", a spus Francis."Fie ca exemplul sau sa fie pentru toata lumea, in special pentru judecatori, un stimulent pentru a fi aparatori loiali ai legalitatii si libertatii".La trei ani dupa moartea sa, Papa Ioan Paul a vizitat Sicilia si l-a salutat pe Livatino drept un "martir al justitiei".Papa Francisc l-a pus pe drumul catre o posibila sanctificare in decembrie, aproband un decret de martiriu, ceea ce insemna ca nu este nevoie ca un miracol sa fie atribuit lui Livatino pentru ca acesta sa fie beatificat.Biserica Romano-Catolica afirma ca numai Dumnezeu face minuni, dar ca sfintii despre care se crede ca sunt cu Dumnezeu in cer mijlocesc in numele oamenilor care se roaga la ei. Un miracol este de obicei vindecarea medicala inexplicabila a unei persoane.