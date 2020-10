Un maghiar originar din Romania a fost ales in functia de presedinte al Curtii Supreme de Justitie a Ungariei. A fost propus de presedintele Janos Ader

Zsolt Andras Varga a fost ales prin vot secret, cu 135 de voturi pentru si 26 impotriva, arata hirado.hu El urmeaza sa ocupe functia incepand cu data de 2 ianuarie 2021.Potrivit Constitutiei Ungariei, presedintele Curtii Supreme este ales la propunerea sefului statului, pentru o perioada de noua ani; pentru alegerea sa a fost nevoie de doua treimi dintre voturile parlamentarilor.El a fost propus de presedintele Ungariei, Janos Ader, in data de 5 octombrie in functia de presedinte al Curtii Supreme de Justitie.Andras Zsolt Varga s-a nascut la Targu Mures. Este licentiat in Drept, a absolvit in 1995 Universitatea "Eotvos Lorand" din Budapesta, unde si-a dat si doctoratul, apoi a sustinut teza de abilitate la Universitatea Catolica "Pazmany Peter" din Budapesta.Incepand din 2012 este si profesor universitar.A lucrat in cadrul mai multor parchete din Budapesta, apoi a ajuns la institutia comisarului pentru drepturile fundamentale (care ii corespunde celei al Avocatul Poporului din Romania), unde a devenit seful institutiei. A ocupat de doua ori functia de procuror general adjunct, apoi a devenit membru al Comisiei de la Venetia.Din septembrie 2014 este judecator al Curtii Constitutionale din Ungaria. Intre 2017 si 2019 a fost vicepresedinte al subcomisiei de drept international a Comisiei de la Venetia, iar mai tarziu a devenit vicepresedinte al subcomisiei Curtii Constitutionale din Ungaria.