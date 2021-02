Un manuscris irakian salvat din mainile jihadistilor a fost prezentat Papei Francisc

Cartea sacra din secolele XIV-XV, "Sidra", care era intr-o stare avansata de degradare, a beneficiat de zece luni de restaurare si va fi trimisa in curand in Bakhdida, una dintre etapele Papei Francisc in vizita in irak prevazuta intre 5 si 8 martie.Campia Ninivei a fost ocupata de jihadistii din gruparea Stat Islamic intre 2014 si 2017. Comunitatea crestina a acestei regiuni din nordul Irakului nu s-a reintors in numar mare din cauza ca tensiunile dintre gruparile armate raman importante si infrastructurile publice sunt inca distruse.Manuscrisul salvat de la distrugere de preotii locali contine rugaciuni liturgice pentru sarbatorile de Paste. A fost una dintre cele mai vechi carti ale Bisericii Sfanta Maria Imaculata, la Bakhdida.Presedintele unei federatii a organizatii crestine de cooperare internationala si de voluntariat a trimis miercuri cartea Papei Francisc, "astfel incat sa se intoarca acasa in Biserica sa pe acest pamant martirizat, in semn de pace, de fraternitate".Documentul a fost examinat in primul rand de un laborator specializat, dar si supus expertizei in limbajul si liturghia asiriana caci cernelurile scripturilor erau foarte deteriorate, necesitand comparatii cu alte volume.