Un medicament impotriva leprei, posibil tratament impotriva COVID-19

Clofazimina este un medicament sigur, care poate fi administrat pe cale orala si al carui cost de productie este redus, aspecte care-l fac sa fie un candidat potential atractiv pentru tratarea COVID-19.Cercetatorii, condusi de Sumit Chanda, virusolog la Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla, California, au analizat eficacitatea acestui medicament impotriva coronavirusurilor si au descoperit ca poate inhiba replicarea a doua dintre ele (SARS-CoV-2 si MERS-CoV) in culturi celulare umane si de maimuta, precum si in tesutul pulmonar uman.CITESTE SI: Un medicament antiviral pentru coronavirus se afla in teste. Produsul, cu efecte pozitive semnificative, va putea fi administrat pe cale orala Intr-un test pe hamsteri infectati cu SARS-CoV-2, administrarea clofaziminei inainte sau la scurt timp dupa infectare a redus semnificativ numarul particulelor virale descoperite in plamani.De asemenea, atunci cand acest medicament a fost administrat impreuna cu remdesivir, ambele au actionat sinergic in reducerea replicarii virale. O doza mica de remdesivir combinata cu clofazimina a imbunatatit semnificativ controlul viral in testul pe hamsteri.Autorii studiului cred ca clofazimina ar putea fi un candidat atractiv pentru tratarea SARS-CoV-2, MERS si posibil de asemenea a altor coronavirusuri, daca testele clinice vor confirma potentialul sau ca optiune de tratament.