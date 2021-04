Politia americana, vizata de un nou scandal. Un militar american de culoare, amenintat cu arma si stropit in fata cu gaz asfixiant de catre doi agenti IMAGINI DRAMATICE

Watch: Caron Nazario, a Black Army lieutenant, was driving through Windsor, Va., on Dec. 5, 2020, when two officers drew guns and doused him with pepper spray, according to a lawsuit filed this month. https://t.co/lKlE3KX6Np pic.twitter.com/HhJyQg4AuL - The New York Times (@nytimes) April 11, 2021

In imagini apare locotenentul Caron Nazario, un barbat de culoare si latino, care intreaba in mai multe randuri ce i se reproseaza."E o prostie" spune el, in timp ce ofiteri ii ordona sa iasa din masina.Ei aveau sa-l acuze de faptul ca nu coopereaza.Caron Nazario - care purta uniforma militara - se afla la volanul unei masini noi si care nu avea inca numere de inamtriculare permanente atunci cand politistii i-au ordonat sa se opreasca, scrie presa.El a fost lasat, pana la urma, sa plece.Guvernatorul statului Virginia a anuntat intr-un comunicat ca a cerut politiei o "ancheta independenta" si a subliniat faptul ca inregistrarea video este "deranjanta si (l-a) infuriat".Politia americana este acuzata in mod frecvent de rasism si violenta.Politistul Derek Chauvin este judecat in prezent dupace l-a ucis, anul trecut, pe George Floyd , la Minneapolis, tinandu-l tinuit la pamant, cu un genunchi pe gat timp de noua minute.Drama lui Floyd a provocat un val istoric de furie impotriva rasismului in Statele Unite.