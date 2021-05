Militar ucrainean, impuscat mortal de separatistii prorusi pe linia frontului, in Donbas. Autoritatile se tem de o escaladare a conflictului

Militarul a fost ucis prin impuscare, anunta armata, care-i acuza pe separatisti de faptul ca au tras catre pozitii ucrainene cu tancuri, artilerie, lansatoare de grenade, mortier si cu mitraliere.Tensiunile au crescut in ultimele luni pe linia frontului in Razboiul din Donbas cu separatistii prorusi.Aproximativ 30 de militari ucraineni au fost ucisi de la inceputul anului, in contextul in care in 2020 au fost ucisi in total 50 de militari ucraineni.Rebelii propusi au anuntat ca aproximativ 20 de combatanti de-ai lor au fost ucisi incepand din ianuarie.In aprilie, Moscova, acuzata de sustinerea separatistilor prorusi, a comasat aproximativ 100.000 de militari la frontiera cu Ucraina si in Peninsula ucraineana Crimeea , pe care a anexat-o in 2014, alimentand temeri cu privire la o ofensiva rusa de anvergura sau o invazie. Rusia a dat asigurari ca a fost vorba despre exercitii militare care "nuameninta pe nimeni" si a anuntat la 23 aprilie retragerea trupelor, insa aceasta retragere a fost realiata doar partial si este prea lenta, acuza Kievul si Occidentul.Retragerea "continua, insa numarul militarilor rusi retrasi nu ne permite sa conchidem ca amenintarea unei agresiuni militare a trecut", declara saptamana aceasta ministrul ucrainean al Apararii Andrii Taran.Razboiul din Ucraina s-a soldat cu peste 13.000 de morti si aproximativ 1,5 milioane de deplasati din aprilie 2014, cand a izbucnit, imediat dupa anexarea Crimeei de catre Moscova, in urma unei revolutii prooccidentale la Kiev.