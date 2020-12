Ministru indonezian, arestat pentru deturnarea a peste 1 milion de dolari

Juliari Batubara si doi dintre subordonatii sai sunt suspectati ca au deturnat 17 miliarde de rupii (1,2 milioane de dolari) prin instituirea unei taxe pentru fiecare pachet de alimente furnizat destinat indonezienilor afectati de pandemia de coronavirus, a declarat Firli Bahuri, presedintele Comisiei de eradicare a coruptiei (KPK).Mai exact, ministerul a cerut o taxa de 10.000 rupii (mai putin de un dolar) pentru fiecare pachet de alimente dintr-un program de ajutorare pentru COVID-19 in valoare de 5,9 trilioane de rupii, a spus Firli.Batubara ar putea fi condamnat la moarte daca va fi gasit vinovat de furt din fondurile de ajutor in timpul unui dezastru national.Batubara este al doilea ministru indonezian acuzat de coruptie in ultimele doua saptamani.Luna trecuta, ministrul resurselor marine si al pescuitului, Edhy Prabowo, a fost acuzat ca a acceptat 4,3 miliarde de rupii in schimbul acordarii de autorizatii unor companiilor pentru exportul de homari. El a demisionat din functia detinuta.Comisia de eradicare a coruptiei a spus ca Edhy a folosit banii din mita pentru a cumpara articole de lux - inclusiv ceasuri Rolex si genti Tumi si Louis Vuitton - in Hawaii in timpul unei calatorii de afaceri luna trecuta.Arestarea celor doi ministri intervin pe fondul criticilor potrivit carora ca noua lege care reglementeaza activitatea KPK - adoptata de parlament anul trecut - i-a subminat independenta.Legea stipula crearea unei agentii de supraveghere insarcinata cu monitorizarea activitatii acestei comisii, a carei misiune este combaterea coruptiei. De asemenea, legea a transformat KPK dintr-un organism independent intr-o agentie guvernamentala subordonata executivului.